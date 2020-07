Coronavirus, nuovo focolaio in Inghilterra. Usa, i casi superano la popolazione di Chicago (Di domenica 12 luglio 2020) La pandemia da Coronavirus, che in Italia si sta sempre più attenuando, continua a fare paura in molti Paesi . Gli Usa marciano su continui record di contagi, ieri altri 66.528 casi, che hanno portato ... Leggi su quotidiano

FIRENZE – In Toscana sono 10.321 i casi di positività al Coronavirus, 5 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,05% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,0 ...Se il governo non interviene bloccherò gli sbarchi” Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa ed in Calabria Migranti ... Oltre al tampone per il Covid-19 sono stati trattati anche per la scabbia. Gli ...