Claudio Galli racconta i segreti della “generazione di fenomeni” del volley: “Tutto nacque da quei raduni estivi ad Agerola” (Di domenica 12 luglio 2020) La “generazione di fenomeni”, la nazionale italiana maschile di pallavolo che trent’anni fa conquistava il suo primo mondiale (dei tre vinti in fila), non è stata una squadra spuntata sorprendentemente dal nulla. Dietro c’è stata un percorso iniziato almeno dieci anni prima, una storia fatta di adolescenti che passavano le loro estati in ritiro ad allenarsi. Lo racconta uno dei protagonisti, Claudio Galli, ex centrale di Milano, Parma e Cuneo, 214 presenze in nazionale, già commentatore per la Rai e dirigente. Lo fa nel libro In viaggio con i fenomeni (edito da Urbone Publishing) dove, raccontando la sua carriera, ripercorre quelle stagioni in cui alcuni teenager di tutta Italia – tra cui Andrea Zorzi, Paolo Tofoli, Luca CantaGalli e Andrea Gardini ... Leggi su ilfattoquotidiano

