Catalogna, 816 casi in 24 ore: lockdown per 500mila persone (Di domenica 12 luglio 2020) Un nuovo e importante focolaio in Catalogna ha spinto il governo locale a disporre il lockdown per quasi 500mila persone tra la città di Lleida e altri sette comuni confinanti.La decisione è stata presa dopo l'importante aumento dei contagi che, secondo il quotidiano La Vanguardia, avrebbe avuto un'impennata di ben 816 casi di COVID-19 in appena 24 ore.I limiti imposti sono quelli che i cittadini della Catalogna, ma anche noi italiani, conoscono bene: le uscite di casa dovranno essere limitare agli spostamenti per lavoro e per gli acquisti essenziali e, va da sé, nel momento in cui si mette il naso fuori casa è obbligatorio mantenere il distanziamento sociale e indossare una mascherina sul viso per ridurre al minimo le possibilità di diffusone del ... Leggi su blogo

Ultime Notizie dalla rete : Catalogna 816 Coronavirus, lockdown in Catalogna sospeso dal tribunale: “Misura sproporzionata”

Coronavirus, in Catalogna un tribunale non ratifica il lockdown deciso dal governo

