Cagliari – Lecce termina a reti inviolate Alla Sardegna Arena di Cagliari finisce 0 a 0 con Cragno migliore in campo. Partita molto equilibrata con squadre molto allungate a causa della stanchezza. Durante il primo tempo la temperatura ha superato i 35ºC. Diverse le occasioni da una parte e dall'altra, ma la scarsa precisione degli attaccanti ha avuto la meglio. Complici anche i salvataggi del portiere rossoblu. Un punto che permette al Cagliari di raggiungere quota 41, mentre il Lecce torna in zona retrocessione a -1 dal Genoa forte della vittoria sulla Spal. Le formazioni Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Rog, Ionita (68′ Birsa), Mattiello (68′ Faragò); Nainggolan (30′ Ragatzu); Simeone, Joao Pedro (84′ Gaston Pereiro). All. Zenga Lecce (4-3-1-2):

