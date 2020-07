Aprilia, 37enne positivo: si allontana dall’ospedale e racconta bugie sui suoi spostamenti (Di domenica 12 luglio 2020) Sono 2 i nuovi casi di Covid-19 che si sono registrati nella giornata di ieri ad Aprilia. Uno di questi è un uomo di 37 anni che ha raccontato di aver trascorso proprio il giorno prima una giornata all’insegna del relax e del divertimento al parco acquatico Miami Beach di Borgo Piave. Immediatamente è scattata l’indagine epidemiologica e tutti i dipendenti del centro sono stati sottoposti a tampone. Per il momento la situazione non sembra preoccupare più di tanto perché l’uomo – già noto alle Forze dell’ordine – avrebbe potuto anche mentire sui suoi spostamenti. Si sta cercando di capire se sia stato o meno al parco acquatico. I titolari hanno messo a disposizione il registro dei clienti e quanto pare l’uomo non è mai stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

“Sono stato in un acquapark pieno di gente”: è l’affermazione fatta da un cittadino straniero, risultato positivo al Coronavirus in provincia di Latina. L’uomo, un 37enne noto alle forze dell’ordine e ...

