Addio a Leila, l'ex promessa dell'atletica stroncata dalla febbre gialla a soli 21 anni (Di domenica 12 luglio 2020) Il mondo dello sport è in lutto per l'improvvisa morte di Leila Fanta Kone, la 21enne atleta tesserata per la Sisport Torino ed ex Safatletica, morta in Costa d'Avorio dopo aver contratto la febbre ... Leggi su torinotoday

Eurosport_IT : R.I.P. Leila Fanta Kone ???? Ci lascia per un malore improvviso a soli 21 anni: era stata campionessa italiana di sal… - fanpage : Addio alla stella dell'atletica azzurra Leila Fanta Kone, morta a soli 21 anni per un malore - ViselliTania : RT @Eurosport_IT: R.I.P. Leila Fanta Kone ???? Ci lascia per un malore improvviso a soli 21 anni: era stata campionessa italiana di salto in… - manu225__ : RT @Eurosport_IT: R.I.P. Leila Fanta Kone ???? Ci lascia per un malore improvviso a soli 21 anni: era stata campionessa italiana di salto in… - ela05167 : RT @Eurosport_IT: R.I.P. Leila Fanta Kone ???? Ci lascia per un malore improvviso a soli 21 anni: era stata campionessa italiana di salto in… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Leila Addio a Leila, l'ex promessa dell'atletica stroncata dalla febbre gialla a soli 21 anni TorinoToday Addio a Leila, l'ex promessa dell'atletica stroncata dalla febbre gialla a soli 21 anni

Il mondo dello sport è in lutto per l'improvvisa morte di Leila Fanta Kone, la 21enne atleta tesserata per la Sisport Torino ed ex Safatletica, morta in Costa d'Avorio dopo aver contratto la febbre gi ...

Lutto: addio a Leila Kone

Tragedia nella notte in Costa d’Avorio. Un malore improvviso ha stroncato la vita di Fanta Leila Kone, a soli 21 anni di età. Specialista del salto in lungo, in carriera aveva vinto due titoli italian ...

Il mondo dello sport è in lutto per l'improvvisa morte di Leila Fanta Kone, la 21enne atleta tesserata per la Sisport Torino ed ex Safatletica, morta in Costa d'Avorio dopo aver contratto la febbre gi ...Tragedia nella notte in Costa d’Avorio. Un malore improvviso ha stroncato la vita di Fanta Leila Kone, a soli 21 anni di età. Specialista del salto in lungo, in carriera aveva vinto due titoli italian ...