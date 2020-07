Accoltellamento a Milano, un 23enne in condizioni gravi (Di domenica 12 luglio 2020) L'uomo salvadoregno è stato aggredito sull'autobus e portato in codice rosso all'ospedale San Raffaele. L'episodio poco prima delle 21.30 in via Edoardo Bassani Leggi su corriere

Arrestato il figlio di un capo ultrà dell'Inter per l'accoltellamento a Milano Il 21enne Arrestato questa notte per il tentato omicidio di un ragazzo, durante una rissa in corso Garibaldi a Milano , è il figlio di Franco Caravita, storico ultrà dell'Inter . Ad individuarlo sono stati i carabinieri dopo ...

Milano - rissa con accoltellamento : arrestato figlio di un capo ultrà dell'Inter In pieno centro a Milano , venerdì notte un 21enne ha accoltellato un ragazzo in seguito ad una rissa . Il colpevole, arrestato , è il figlio di un capo ultrà dell'Inter Lo scorso venerdì notte, in una delle vie ...

Accoltellamento a Milano - arrestato il figlio dello storico capo ultras nerazzurro Caravita Il figlio dello storico leader degli ultras nerazzurri, Franco Caravita, è sospettato di essere il colpevole dell'Accoltellamento di un 24enne, a Milano, durante una rissa in centro. L'aggressione è avvenuta nella notte tra ...

