12 Luglio: in Fvg 113 casi positivi e nessun decesso (Di domenica 12 luglio 2020) Riccardi: su 222 tamponi analizzati a Monfalcone solo un caso di Covid-19 “Mancano ancora i risultati di 50 tamponi dei 272 test effettuati a Monfalcone, ma al momento resta registrato il solo caso positivo comunicato ieri. I restanti esiti saranno resi noti domani”. Lo ha affermato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, confermando che le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 113. nessun paziente è in cura in terapia intensiva e due sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.335: 1.405 a Trieste, 1001 a Udine, 710 a Pordenone e 219 a Gorizia. I totalmente guariti restano 2.878, i clinicamente guariti ... Leggi su udine20

11 Luglio : in Fvg i casi positivi sono 113 (+2 da ieri) Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 113, due in più rispetto a ieri. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva e uno solo è ricoverato in altri reparti. Non sono stati registrati ...

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia 113, due in più rispetto a ieri. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva e uno solo è ricoverato in altri reparti. Non stati registrati ... Venerdì 10 Luglio : in Fvg i casi positivi sono 111 (+ 3 da ieri) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 111, tre in più rispetto a ieri. Nessun paziente è in ...

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) 111, tre in più rispetto a ieri. Nessun paziente è in ... 9 Luglio : in Fvg i casi positivi sono 108 (- 5 da ieri) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 108, 5 in meno rispetto a ieri. Nessun paziente è in cura in ...

