Short track, morta Lara van Ruijven. Aveva 27 anni (Di sabato 11 luglio 2020) Non è sopravvissuta alla fatale reazione autoimmune avvenuta il 29 giugno a seguito di un malore accusato alcuni giorni prima durante un allenamento in bicicletta sui Pirenei Leggi su lastampa

Una tragedia ha sconvolto il mondo dello short track. In lotta per la vita da oltre due settimane, non ce l’ha fatta Lara van Ruijven, olandese, campionessa del mondo in carica dei 500 metri: a soli 2 ...Lara van Ruijven morta a 27 anni la campionessa olandese di short track: era stata colpita da malore durante allenamento a causa di una malattia autoimmune Lara van Ruijve è morta: il mondo dello shor ...