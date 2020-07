Rachel Bilson torna single: è già finita con Bill Hader (Di sabato 11 luglio 2020) Non c’è pace in amore per Rachel Bilson. La star di The O.C. e Hart of Dixie è tornata di nuovo single. A pochi mesi dal primo red carpet ufficiale è già finita la relazione con il collega Bill Hader. I due sono usciti allo scoperto lo scorso gennaio, durante la cerimonia di premiazione dei … L'articolo Rachel Bilson torna single: è già finita con Bill Hader proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

AcrossTheStars7 : @vikientofu Io ti direi di vederti Jumper, quello con Rachel Bilson e Hayden Christensen ?? - nastjastiIinski : mi è capitata su ig la foto di rachel bilson e adam brody dell’anno scorso e: ho pianto -

Ultime Notizie dalla rete : Rachel Bilson Rachel Bilson torna single: è già finita con Bill Hader Gossip e Tv Rachel Bilson torna single: è già finita con Bill Hader

Non c’è pace in amore per Rachel Bilson. La star di The O.C. e Hart of Dixie è tornata di nuovo single. A pochi mesi dal primo red carpet ufficiale è già finita la relazione con il collega Bill Hader.

Rachel Bilson: è finita con Bill Hader

Rachel Bilson e Bill Hader si sono lasciati. La star di The O.C. e l’attore di Barry hanno chiuso in maniera amichevole, come riporta People. Al momento sono ignoti i motivi della rottura. Rachel e Bi ...

Non c’è pace in amore per Rachel Bilson. La star di The O.C. e Hart of Dixie è tornata di nuovo single. A pochi mesi dal primo red carpet ufficiale è già finita la relazione con il collega Bill Hader.Rachel Bilson e Bill Hader si sono lasciati. La star di The O.C. e l’attore di Barry hanno chiuso in maniera amichevole, come riporta People. Al momento sono ignoti i motivi della rottura. Rachel e Bi ...