Muore 19enne dopo essersi tuffato in mare. Inutili i soccorsi (Di sabato 11 luglio 2020) Nello stesso giorno del ragazzo ci sono stati altri due decessi nelle acque della Riviera. E’ morto Mohamed El Arrafi, 19enne,residente con la famiglia nel Piacentino e recuperato al largo di Riccione (Rimini) il 4 luglio. Il ragazzo si era recato in spiaggia con gli amici per passare una giornata al mare dopo un viaggio … L'articolo Muore 19enne dopo essersi tuffato in mare. Inutili i soccorsi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

