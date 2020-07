Lazio ancora ko, il Sassuolo vince 2-1 allo scadere (Di sabato 11 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – La Lazio non sa più vincere e perde 2-1 con il Sassuolo nella 32^ giornata di Serie A allo stadio Olimpico. Al vantaggio di Luis Alberto nel primo tempo rispondono Raspadori a inizio ripresa e Caputo nel recupero. Il caldo si fa sentire all’Olimpico eppure il primo tempo è ricco di emozioni. Meglio il Sassuolo che all’8′ sblocca la partita con l’esordiente Raspadori: l’arbitro Di Bello, richiamato al Var, annulla per fuorigioco valutando di Bourabia (non di Parolo) l’ultimo tocco, tra molti dubbi. Gli emiliani centrano anche la traversa con Djuricic. Ma è la Lazio a esultare per l’1-0 grazie al gol al 33′ di Luis Alberto. Il Sassuolo non si abbatte e sfiora il pareggio con ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Lazio - Lazzari è l'unico che corre ancora. Milinkovic invece passeggia... I top&flop della Lazio all'Olimpico nell' 1-2 contro il Sassuolo . Top " Lazzari Nella Lazio c' è un solo giocatore che corre , salta l'avversario e riesce a creare occasioni: è Manuel Lazzari . Il gol ...

