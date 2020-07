L'Atalanta spaventa la Juve, finisce 2-2 grazie a due rigori di CR7 (Di sabato 11 luglio 2020) TORINO (ITALPRESS) – finisce 2-2 con grandi emozioni la super sfida tra Juventus e Atalanta, valida per la 32^ giornata di Serie A. A Torino la squadra di Gasperini va due volte in vantaggio, nel primo tempo con Zapata e poi soprattutto al minuto 81 con Malinovskyi, ma viene raggiunta dai padroni di casa grazie a due calci di rigore trasformati da Cristiano Ronaldo. Per i bianconeri è un punto importante nella corsa scudetto vista la nuova sconfitta della Lazio contro il Sassuolo, mentre l'Atalanta dimostra ancora una volta di essere in un incredibile stato di forma. Il vantaggio orobico arriva al 16′: dopo un lungo possesso palla Gomez si mette in proprio, aggira De Ligt e con l'esterno fornisce un assist splendido per Zapata, che resiste al tentativo disperato di chiusura di ... Leggi su liberoquotidiano

L'Atalanta spaventa la Juve - finisce 2-2 grazie a due rigori di CR7 TORINO (ITALPRESS) – finisce 2-2 con grandi emozioni la super sfida tra Juve ntus e Atalanta, valida per la 32^ giornata di Serie A. A Torino la squadra di Gasperini va due volte in vantaggio, nel primo tempo con Zapata e poi soprattutto al ...

TORINO (ITALPRESS) – 2-2 con grandi emozioni la super sfida tra ntus e Atalanta, valida per la 32^ giornata di Serie A. A Torino la squadra di Gasperini va due volte in vantaggio, nel primo tempo con Zapata e poi soprattutto al ... Castagne spaventa l’Atalanta : “Psg e Tottenham difficili da rifiutare” Timothy Castagne è uno dei punti di forza dell'Atalanta di Gasperini. Il 24enne belga è un esterno molto duttile essendo in grado di giocare sia a destra, sia a sinistra. Quest'anno Castagne ha collezionato 21 presenze impreziosite da ...

Timothy è uno dei punti di forza dell'Atalanta di Gasperini. Il 24enne belga è un esterno molto duttile essendo in grado di giocare sia a destra, sia a sinistra. Quest'anno ha collezionato 21 presenze impreziosite da ... Atalanta - Castagne spaventa i tifosi : «Tottenham o Psg non si possono rifiutare» Timothy Castagne, esterno dell’Atalanta, mette paura ai tifosi nerazzurri con una rivelazione sul suo futuro L’esterno dell’Atalanta Timothy Castagne, in una intervista a La Derniere Heure, mette paura ai suoi tifosi per alcune ...

sportli26181512 : Una super Atalanta spaventa la Juve: la salvano due rigori di Ronaldo, è 2-2: Una super Atalanta spaventa la Juve:… - CPapasergio : Una super Atalanta spaventa la Juve: la salvano due rigori di Ronaldo, è 2-2 #JuventusAtalanta - ChrisBrey1 : RT @Gazzetta_it: Una super Atalanta spaventa la Juve: la salvano due rigori di @Cristiano Ronaldo, è 2-2 #JUVATA #JuveAtalanta https://t.co… - GabriellaPrincy : RT @Gazzetta_it: Una super Atalanta spaventa la Juve: la salvano due rigori di @Cristiano Ronaldo, è 2-2 #JUVATA #JuveAtalanta https://t.co… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Una super Atalanta spaventa la Juve: la salvano due rigori di @Cristiano Ronaldo, è 2-2 #JUVATA #JuveAtalanta https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta spaventa L’Atalanta spaventa la Juve, finisce 2-2 grazie a due rigori di CR7 LiberoQuotidiano.it L'Atalanta spaventa la Juve, finisce 2-2 grazie a due rigori di CR7

TORINO (ITALPRESS) – Finisce 2-2 con grandi emozioni la super sfida tra Juventus e Atalanta, valida per la 32^ giornata di Serie A. A Torino la squadra di Gasperini va due volte in vantaggio, nel ...

Una super Atalanta spaventa la Juve: la salvano due rigori di Ronaldo, è 2-2

Un'Atalanta forte, fortissima. Una Juve capace di reagire coi denti, con la voglia di non perdere la seconda gara di fila e di blindare un primato in classifica che è largo, sì, ma rischiava di restri ...

TORINO (ITALPRESS) – Finisce 2-2 con grandi emozioni la super sfida tra Juventus e Atalanta, valida per la 32^ giornata di Serie A. A Torino la squadra di Gasperini va due volte in vantaggio, nel ...Un'Atalanta forte, fortissima. Una Juve capace di reagire coi denti, con la voglia di non perdere la seconda gara di fila e di blindare un primato in classifica che è largo, sì, ma rischiava di restri ...