La strategia di spaccare il M5s mostra una seria controindicazione: potrebbe riuscire (Di sabato 11 luglio 2020) Il Partito democratico sa bene che il cammino dell’alleato timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità e dai capricci dei partner di governo. Ma forse non ha capito da dove provenga la minaccia principale, tra le molte insidie che già costellano il percorso, non bastasse il nuovo casino su Autostrade o l’ennesimo rinvio delle modifiche ai decreti sicurezza, con la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, a precisare che se ne riparlerà a settembre (cioè dopo l’estate, che sarebbe il momento in cui effettivamente la questione degli sbarchi si fa più impellente, per ovvie ragioni meteorologiche). Rinvio reso peraltro ancora più insostenibile dopo il pronunciamento della Consulta. Per non dire del continuo gioco delle tre carte sul Mes, e praticamente su tutto il resto, da parte del presidente del ... Leggi su linkiesta

malinchaotic : Le note in alto della produzione mi fanno spaccare. 'Attenzione: Andrea sa che Anna sta applicando una strategia pe… - ascioka : @PaulLamanski Scusate se mi intrometto, ma mi pare chiaro che quella di @CarloCalenda è una strategia che cerca di… -

Ultime Notizie dalla rete : strategia spaccare La strategia di spaccare il M5s mostra una seria controindicazione: potrebbe riuscire Linkiesta.it SalvinipityLa strategia di spaccare il M5s mostra una seria controindicazione: potrebbe riuscire

Il Partito democratico sa bene che il cammino dell’alleato timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità e dai capricci dei partner di governo. Ma forse non ha capito da dove provenga la minaccia ...

La caccia al cinghiale spacca il comitato di gestione, si dimettono in nove dal consiglio dell’Atc di Novara

La caccia al cinghiale spacca il comitato di gestione dell’Atc 1-2 di Novara. Nove membri su 20 si sono dimessi dal consiglio: sono i sei rappresentanti delle associazioni agricole, altri due indicati ...

Il Partito democratico sa bene che il cammino dell’alleato timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità e dai capricci dei partner di governo. Ma forse non ha capito da dove provenga la minaccia ...La caccia al cinghiale spacca il comitato di gestione dell’Atc 1-2 di Novara. Nove membri su 20 si sono dimessi dal consiglio: sono i sei rappresentanti delle associazioni agricole, altri due indicati ...