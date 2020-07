Il viaggio di ‘Godzilla’ verso il Sudamerica: le immagini della gigantesca nuvola di sabbia sahariana catturate dai satelliti (Di sabato 11 luglio 2020) Le immagini della nuvola di sabbia sahariana catturate dai satelliti Sentinel del programma europeo Copernicus, di Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Commissione Europea, e da Aeolus dell’Esa. Ogni anno, a partire dalla tarda primavera la polvere del deserto del Sahara è sollevata dai venti e dai temporali che la trasportano in atmosfera per tutta l’estate fino all’inizio dell’autunno, ma è la prima volta in 20 anni che si forma una nube così vasta, tanto da guadagnarsi il soprannome Godzilla L'articolo Il viaggio di ‘Godzilla’ verso il Sudamerica: le immagini della gigantesca nuvola di ... Leggi su ilfattoquotidiano

