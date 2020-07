Il Lione vede la Juve, Garcia: «Ci prepariamo con Rangers e Celtic» (Di sabato 11 luglio 2020) Il Lione affronta Rangers e Celtic in vista della Champions League contro la Juventus: le parole del tecnico Rudi Garcia Rudi Garcia, allenatore del Lione, ha parlato delle amichevoli contro Rangers e Celtic in vista dell’impegno di Champions League con la Juventus. «La preparazione è essenziale. Non si dovrebbe giocare nessuna partita amichevole. Giocare con i Rangers e il Celtic, due grandi squadre in Scozia, è esattamente quello che stiamo cercando. Questi sono due bellissimi test anche se sfortunatamente non potremo giocare con tutti i tifosi che volevamo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

ESCLUSIVA 90MIN | Andersen : "Ci faremo trovare pronti contro la Juve. Lione? Farò vedere chi sono" Dall'Italia alla Francia, con il solo obiettivo di stupire ancora. Joachim Andersen ha concluso il primo campionato di Ligue 1 dopo l'addio alla Sampdoria, in attesa di tornare in campo per gli ottavi di Champions League contro la Juventus, seppur ...

Dall'Italia alla Francia, con il solo obiettivo di stupire ancora. Joachim ha concluso il primo campionato di Ligue 1 dopo l'addio alla Sampdoria, in attesa di tornare in campo per gli ottavi di Champions League la Juventus, seppur ... Ligue 1 - non molla il Lione : “Rivedere il formato - bisogna terminare questa stagione” Il Lione non ci sta: quest’oggi il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere le retrocessioni della Ligue 1, ma ha ritenuto corretta la decisione della LFP di chiudere la stagione. Il club francese ha deciso di esprimere tutto il proprio ...

Il non ci sta: quest’oggi il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere le retrocessioni della 1, ma ha ritenuto corretta la decisione della LFP di chiudere la stagione. Il club francese ha deciso di esprimere tutto il proprio ... Usa verso il milione di casi. Trump non vede più i media Valeria Robecco Dopo gli interventi contestati, il presidente non partecipa più ai briefing con la stampa: "Inutili" Dopo un mese di conferenze stampa quotidiane, Donald Trump ha detto basta. Sabato, per la prima volta, il ...

er_pasca : @MarcelloChirico Con questa formula particolare della Champions, con gare secche, si vede ancora di più chi é forte… - AlessandraAren2 : Intanto cerchiamo di passare con il Lione e poi si vede Dai su ???? #UCLDraw - debrowniess : Vabbe dai un passettino alla volta pensiamo a vincere contro atalanta sasol e lazio poi vediamo come va il campiona… - mario_cama : Iniziano col battere il Lione poi si vede... -