"Il banchiere? Ci metteremmo un minuto". Palazzo Chigi, voci incontrollate: Conte e Draghi, retroscena atomico (Di sabato 11 luglio 2020) L'incontro non più segreto tra Luigi Di Maio e Mario Draghi non ha lasciato indifferente Giuseppe Conte, che si sente sempre più in bilico nonostante i tentativi sempre più disperati di rimanere in poltrona, come quello di prolungare lo stato di emergenza per conservare i pieni poteri. Il Corriere della Sera svela un retroscena sul premier, descritto sempre più debole e nervoso: “È sempre così appena gli parlano del ‘banchiere', come lo definiscono in modo sprezzante a Palazzo Chigi, dove dicono anche che ci metterebbero ‘un minuto' a costruirgli contro una narrativa ‘aggressiva'”. Che Conte sia insofferente verso Draghi non è una notizia, dato che lo si ... Leggi su liberoquotidiano

