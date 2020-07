I migranti arrivano col veliero. E 28 hanno pure il Covid-19 (Di sabato 11 luglio 2020) Salvatore Di Stefano Gli immigrati hanno raggiunto le coste italiane con un veliero. Sottoposti al tampone 28 sono risultati positivi Un nuovo sbarco di migranti si è registrato la venerdì notte nel nostro Paese: un veliero con circa settanta migranti, tutti di nazionalità pakistana, è stato avvistato da una motovedetta della Capitaneria di Porto al largo di Caulonia (Reggio Calabria), proveniente con tutta probabilità da est. I nostri uomini in divisa hanno così provveduto a far attraccare in tutta sicurezza l'imbarcazione, per poi trasferire gli immigrati al porto di Madonna delle Grazie di Roccella Jonica, dove sono stati sottoposti alle prime cure. Subito hanno fatto il tampone. Secondo quanto riportato dal ... Leggi su ilgiornale

repubblica : Migranti, assalto a Lampedusa: dieci sbarchi in 24 ore. Arrivano in 570, l'hotspot pieno non può ospitarli per la q… - LegaSalvini : I MIGRANTI ARRIVANO IN MOTOSCAFO: INIZIANO GLI 'SBARCHI DI LUSSO' - LicinioMacro : Lampedusa, raffica di sbarchi di migranti: arrivano in 47 - palamini_maria : RT @SardoneSilvia: L'#EUROPA CI PRENDE IN GIRO SUGLI #IMMIGRATI Secondo un report del #Viminale il numero di migranti trasferiti in altre p… - Stupendoclod : @meb @TeresaBellanova @bendellavedova @ivanscalfarotto questo governo è tutto uno squallore condito da incoscienza,… -