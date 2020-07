Guida Tv domenica 12 luglio 2020 (Di sabato 11 luglio 2020) Guida Tv domenica 12 luglio Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv domenica 12 luglio Rai 1ore 20:30 Techetechetèore 21:25 Non dirlo al mio capo 1×1-12 (replica)Su Rai Play ore 23:40 Speciale Tg1 Rai 2ore 20:30 Tg2ore 21:05 90° minuto Flash ore 21:55 FBI 1×12-13 replica ore 23:30 La domenica Sportiva Rai 3ore 20:30 Così è la vitaColpo di fulmine – Factualore 21:20 La spia RussaUna giovane donna, Katya, ha perso i suoi genitori durante le repressioni staliniste. Anche se lei si dichiara comunista, odia il regime ed è in realtà una spia per gli americani. Il suo ragazzo Misha l’aiuta anche a ottenere importanti informazioni. Come parte del suo incarico, incontra il giovane e bello ... Leggi su dituttounpop

