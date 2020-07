Francia, morto l’autista di bus picchiato per aver chiesto di indossare la mascherina ad alcuni passeggeri (Di sabato 11 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (11 luglio) La Francia piange l’autista del bus di Bayonne che, dopo 5 giorni di agonia, è morto. Mentre lavorava è stato picchiato selvaggiamente da una banda di giovani, fra cui due pregiudicati, che si rifiutavano di indossare le mascherine – misura obbligatoria sui mezzi pubblici per evitare il contagio da Coronavirus. Philippe Monguillot, questo il suo nome, non voleva farli salire sul mezzo senza il dispositivo di protezione. Poi le botte, i giorni di agonia e il tragico epilogo. Immediata la reazione del governo: il premier Jean Castex ha parlato di «crimine abietto» che «non resterà impunito». Il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin, è intervenuto sul luogo dei fatti per essere presente di persona. La ... Leggi su open.online

Francia - morto l’autista di bus massacrato da ragazzi che rifiutavano di indossare la mascherina È morto l’autista di bus aggredito il 5 luglio da un gruppo di giovani in un quartiere di Bayonne, nel Sud-Ovest della Francia , dopo che aveva voluto controllare il biglietto ad uno dei ragazzi e aveva chiesto agli altri di indossare la ...

È l’autista di bus aggredito il 5 luglio da un gruppo di giovani in un quartiere di Bayonne, nel Sud-Ovest della , dopo che aveva voluto controllare il biglietto ad uno dei e aveva chiesto agli altri di la ... Fattorino morto in Francia dopo un controllo della polizia - l'audio choc : "Sto soffocando" «Sto soffocando» sono le parole pronunciate sette volte prima di morire da Cèdric Chouviat , deceduto lo scorso gennaio dopo un controllo della polizia a Parigi: Le Monde e Mèdiapart hanno diffuso...

«Sto soffocando» sono le parole pronunciate sette volte prima di morire da Cèdric Chouviat , deceduto lo scorso gennaio un a Parigi: Le Monde e Mèdiapart hanno diffuso... Francia - nuova perizia medica per Adama Traoré : morto per soffocamento Francia: la famiglia di Adama Traoré ha chiesto e ottenuto una nuova perizia medica sul giovane, morto nel 2016. Il 24enne è deceduto per asfissia. Quello di Adama Traoré è diventato il “caso-simbolo” delle ...

