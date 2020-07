Fiorentina, Commisso vira su Spalletti: spunta l'incontro con Barone, ma c'è un ostacolo (Di sabato 11 luglio 2020) In casa Fiorentina, con una salvezza che a questo punto del campionato sembra più vicina (ma ancora da conquistare aritmeticamente), si può già programmare la prossima stagione, quella che nei piani del club viola e del presidente Rocco Commisso dovrà essere quella del rilancio dopo due annate da dimenticare. Un salto in avanti che dovrà cominciare dalla panchina. I diretti interessati si sono affrettati a definirlo casuale, ma Joe Barone e Daniele Pradè, rispettivamente direttore generale e... Leggi su 90min

pisto_gol : Rocco Commisso, nuovo patron della Fiorentina, prima ha confermato Montella, poi l’ha sostituito con Beppe Iachini,… - acffiorentina : ??I Nota ACF Fiorentina Il Presidente Commisso commenta quanto accaduto a @FranckRibery e alla sua famiglia. ??… - smashoverthenet : RT @cmdotcom: #Spalletti alla #Fiorentina , #Commisso fa sul serio. E spunta l'incontro con Pradé e Barone - mirmidone_4 : RT @CalcioPillole: #SerieA #Spalletti vicino alla #Fiorentina? Incontro a Forte dei Marmi tra l’ex allenatore di Roma e Inter, il ds vio… - CalcioPillole : #SerieA #Spalletti vicino alla #Fiorentina? Incontro a Forte dei Marmi tra l’ex allenatore di Roma e Inter, il d… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Commisso

In casa Fiorentina, con una salvezza che a questo punto del campionato sembra più vicina (ma ancora da conquistare aritmeticamente), si può già programmare la prossima stagione, quella che nei piani d ...FIRENZE. La Fiorentina pensa anche a Luciano Spalletti per la panchina della prossima stagione. Ieri sera, in un ristorante di Forte dei Marmi, è avvenuto un incontro tra il dg Barone, il ds Pradè e i ...