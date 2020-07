F1 qualifiche Gp Stiria 2020: Leclerc e Kvyat finiscono sotto investigazione (Di sabato 11 luglio 2020) Nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Formula 1 di Stiria 2020, la pioggia è la protagonista assoluta, che influenza pesantemente lo svolgimento delle tre sessioni. Il circuito bagnato crea delle ulteriori insidie ai piloti, tant’è che Charles Leclerc e Daniil Kvyat sono finiti sotto investigazione per aver oltrepassato i limiti della pista. I commissari di gara, dunque, effettueranno tutte le dovute valutazioni, per poi prendere i dovuti provvedimenti. L’ultimo giro fatto dal russo dell’Alpha Tauri è stato cancellato dalla direzione di gara, costringendolo a restare in 14a posizione; fuori anche il monegasco della Ferrari, undicesimo. Aggiornamento ore 18:00 – In realtà sono due le indagini ... Leggi su sportface

SkySportF1 : ? Incidente per Giovinazzi ? Il Q1 termina con la bandiera rossa LIVE le qualifiche del 2° GP del Mondiale 2020 ?… - SkySportF1 : Qualifiche si o no? Quando? Le ultime dal Red Bull Ring ? - SkySportF1 : GP Stiria, dubbio qualifiche: gli aggiornamenti meteo #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP - zazoomnews : Formula 1 qualifiche bagnate al Gp di Stiria: pole per Hamilton disastro Ferrari - #Formula #qualifiche #bagnate… - OA_Sport : F1, GP Stiria 2020: Kimi Raikkonen e Sergio Perez sotto investigazione come Leclerc al termine delle qualifiche -