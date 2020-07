F1 GP Stiria 2020, Leclerc: “Non siamo abbastanza veloci, speriamo che domani vada meglio” (Di sabato 11 luglio 2020) “Se avessimo saputo che la pioggia sarebbe ritornata avremmo cambiato qualcosa, ma col senno di poi è facile. Non siamo abbastanza veloci e io devo migliorare in queste condizioni, c’è molto lavoro da fare. siamo a un secondo e otto di distacco ed è difficile così”. Lo ha detto Charles Leclerc al termine della qualifica del Gran Premio di Stiria di Formula 1. Delusione per il pilota della Ferrari, eliminato in Q2 e soltanto undicesimo in griglia di partenza: “Onestamente sapevo che sarebbe stata una situazione difficile perché volevo un setup più aggressivo. E’ stato positivo sull’asciutto – conferma il monegasco ai microfoni di Sky Sport F1 – ma sulla pioggia più difficile. Non dico che ... Leggi su sportface

