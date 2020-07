Elicottero tocca i fili dell’alta tensione e precipita: sul velivolo c’erano almeno due persone (Di sabato 11 luglio 2020) Un Elicottero con a bordo almeno due tecnici di una ditta specializzata in ispezioni dei cavi dell’alta tensione è precipitato nel pomeriggio del 10 luglio nel fiume Tevere nella zona di Nazzano Romano, in provincia di Roma al confine con la provincia di Rieti. Nella tarda serata di venerdì il velivolo è stato individuato sul fondale del Tevere, nella zona della riserva naturale di Nazzano Romano. L’Elicottero privato era stato visto cadere nel fiume da alcuni testimoni. Il velivolo, definito dai testimoni “piccolo”, forse un Elicottero, è stato localizzato sul fondale del Tevere dai carabinieri e dai vigili del fuoco con ecoscandaglio.



