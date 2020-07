Di Maio-Draghi: l'incontro, segreto?, e lo spettro del governissimo (Di sabato 11 luglio 2020) Tensione nella maggioranza, soprattutto fra i cinquestelle. Molti non hanno mai digerito il nome dell'ex Governatore Leggi su tg.la7

AdnKronos – Incontro tra Di Maio e Mario Draghi Incontro tra Luigi Di Maio e Mario Draghi . A riportare l’indiscrezione è stato l’ AdnKronos . ROMA – Incontro tra Luigi Di Maio e Mario Draghi alla Farnesina lo scorso 24 giugno. A riportare la notizia è stato ...

tra Luigi Di e . A riportare l’indiscrezione è stato l’ . ROMA – tra Luigi Di e alla Farnesina lo scorso 24 giugno. A riportare la notizia è stato ... Di Maio incontra Draghi in segreto : 5 Stelle fedelissimi di Conte temono il doppio gioco del Ministro Il Ministro degli Esteri ha incontra to l’ex Presidente Bce lo scorso 26 giugno. Ma senza avvertire nè Conte nè il suo partito. Si è parlato dei dossier europei, ma i fedelissimi di Conte temono per la tenuta della ...

Il degli Esteri ha to l’ex Presidente Bce lo scorso 26 giugno. Ma senza avvertire nè nè il suo partito. Si è parlato dei dossier europei, ma i di per la tenuta della ... Incontro Di Maio-Draghi spiazza M5S tra interrogativi e dubbi Incontro Di Maio-Draghi spiazza M5S tra interrogativi e dubbi. A quanto pare, da destra a sinistra sono tutti spiazzati dalla notizia È una notizia che ha spiazzato un po’ tutti, non solo i 5Stelle, da destra a sinistra. Si tratta della ...

ricpuglisi : Leggete la notizia cinque volte e provate a vedere se riuscite a non ridere. Eccola: Draghi e Di Maio hanno avut… - fattoquotidiano : Di Maio ha incontrato Draghi il 24 giugno. Lega e Fdi scatenati: “Giochi di palazzo”. La replica: “Dietrologia, inc… - NicolaPorro : #DiMaio, sempre più insofferente al protagonismo del premier, pensa già al dopo #Conte. E sul nome di #Draghi ecco… - EmilioSola4 : Pare che Draghi si sia presentato da Di Maio con una scatola di Lego. - StefanoPutinati : RT @assurdistan: Draghi incontra Di Maio in giugno. Notizia pubblicata ieri per dare tempo a Di Maio di capire cos’è successo. Scambio di… -