Brescia – Roma: 0-3. Zaniolo torna al gol (Di sabato 11 luglio 2020) Una bella Roma vince e convince contro il Brescia nel match valevole per la 32° giornata di Serie A. I giallorossi ottengono 3 punti fondamentali per la corsa all’Europa League, aspettando lo scontro diretto tra Milan e Napoli. Al Brescia rimangono poche giornate per agguantare una difficile salvezza, lontana ben 7 punti e in attesa delle altre partite di domani. Dopo un inizio spregiudicato dei padroni di casa, la squadra allenata da Fonseca è riuscita ad impossessarsi del pallino del gioco approfittando degli ampi spazi concessi dalla non impeccabile difesa Bresciana e sfiorando ripetutamente il vantaggio. A sbloccare la partita nel secondo tempo è stato il difensore argentino Federico Fazio, titolare oggi vista l’assenza di Smalling e al suo primo gol stagionale. Ottenuto il vantaggio, ... Leggi su news.superscommesse

