Zes campane, De Luca lancia il modello Olanda (Di venerdì 10 luglio 2020) “Apriremo vertenza con governo nazionale per fare, attorno alle zone economiche speciale, come ha fatto l’Olanda. Noi rileviamo che gli olandesi sono “brava gente”, che hanno introdotto regimi fiscali che attira le grandi imprese. Perché non farlo in Campania e nel Sud? La proposta, già fatta da alcuni parlamentari, rilancio per la Campania: avere la defiscalizzazione totale e detassazione totale degli utili. Investire qui deve essere un grande affare. Dobbiamo davvero determinare le condizioni per un nuovo boom economico”. Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. L'articolo Zes campane, De Luca lancia il modello Olanda proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Zes campane Zes campane, De Luca lancia il modello Olanda - Ildenaro.it Il Denaro Fondo Rotativo CDP: in Campania il primo esperimento di intervento regionale

Con la convenzione firmata da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Associazione Bancaria Italiana (ABI), Regione Campania e Sviluppo Campania, nasce un nuovo strumento agevolativo per il sostegno agli inv ...

Sviluppo, Aliberti (Noi Campani): “Serve un piano per le PMI irpine”

Avellino – Bruno Aliberti, candidato alle regionali in Campania per la lista “Noi Campani” nel collegio di Avellino, chiede maggiore liquidità per quelle categorie che pur avendo pagato più di altri l ...

Con la convenzione firmata da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Associazione Bancaria Italiana (ABI), Regione Campania e Sviluppo Campania, nasce un nuovo strumento agevolativo per il sostegno agli inv ...Avellino – Bruno Aliberti, candidato alle regionali in Campania per la lista “Noi Campani” nel collegio di Avellino, chiede maggiore liquidità per quelle categorie che pur avendo pagato più di altri l ...