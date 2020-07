Vince lo Stato: sede Guardia di Finanza in un bene confiscato (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNola (Na) – Un complesso immobiliare di oltre 700 metri, composto da una villa, più un capannone ed un ex opificio, oltre ad un vasto appezzamento di terreno, è Stato assegnato dall’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata alla Guardia di Finanza. Nella struttura avrà sede il comando del reparto territoriale delle Fiamme Gialle di Nola. La struttura, il cui valore è di circa 10 milioni di euro, è stata in passato nella disponibilità di un clan della zona del Nolano. A seguito delle procedure avviate dal tribunale di Napoli è stata confiscata e l’altro giorno l’Agenzia ha provveduto ad assegnarla, tramite l’agenzia del Demanio, alla Guardia di ... Leggi su anteprima24

TrueNeldot : @MaragnoThomas @AlfioKrancic @pietro_nurra non pagare affatto se si vince la causa, o di transigere la controversia… - SusannaMarce : Arrivo in ritardo di proposito. Credo che #Mihajlovic abbia avuto ragione. Se fosse stato ancora l'uomo malato all… - alfonso25592 : @ZZiliani @MomblanOfficial @QSVS_Official È stato fatto fuori Spalletti - ancora sotto contratto - quando si accont… - Isamirti27 : RT @FabRavezzani: Per me la errore dell’Inter è stato mettersi ai piedi di Conte (assurdo abbia imposto anche l’abolizione dell’inno). Ma i… - Alf883 : Si può dire che l’Atalanta ha anche la fortuna dalla sua parte? A sto punto visto che per Napoli e Juve non è stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Vince Stato Accordo tra Camera di Commercio e polizia di Stato: la legalità vince con Rex VareseNoi.it Champions League, tabellone opposto: 26 trofei vinti contro 0

Da una parte del tabellone 26 Champions League vinte per le otto squadre rimaste, dall'altra chiunque andrà in finale potrà giocarsi il primo titolo. Metà ottavi di finale dovranno ancora essere dispu ...

LnM Elezioni Polonia: chi vince Domenica? | Matteo Cazzulani, Cracovia Polonia

Il ballottaggio delle elezioni presidenziali polacche di Domenica, 12 Luglio, rappresenta il primo caso nella storia della Polonia dal dopoguerra ad oggi di una competizione elettorale quasi impossibi ...

Da una parte del tabellone 26 Champions League vinte per le otto squadre rimaste, dall'altra chiunque andrà in finale potrà giocarsi il primo titolo. Metà ottavi di finale dovranno ancora essere dispu ...Il ballottaggio delle elezioni presidenziali polacche di Domenica, 12 Luglio, rappresenta il primo caso nella storia della Polonia dal dopoguerra ad oggi di una competizione elettorale quasi impossibi ...