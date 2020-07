The Sandman: Neil Gaiman aggiorna sull'adattamento Netflix, cambiamenti in arrivo (Di venerdì 10 luglio 2020) aggiornamenti, e cambiamenti, in arrivo nell'adattamento seriale di The Sandman, come rivela l'autore del fumetto Neil Gaiman. Neil Gaiman torna a parlare del preannunciato adattamento del suo fumetto The Sandman da parte di Netflix, anticipando grandi cambiamenti in arrivo. Le riprese della serie tv ispirata al fumetto DC/Vertigo avrebbero dovuto prendere il via il mese scorso, ma l'emergenza sanitaria ha fatto slittare il progetto spingendolo nel limbo... fino ad ora. Adesso sembra che l'adattamento di The Sandman subirà notevoli cambiamenti rispetto al materiale di partenza, come conferma lo ... Leggi su movieplayer

Neil Gaiman torna a parlare del preannunciato adattamento del suo fumetto The Sandman da parte di Netflix, anticipando grandi cambiamenti in arrivo. Le riprese della serie tv ispirata al fumetto DC/Ve ...

