Temptation Island 2020, Seconda Puntata: Sofia e Alessandro Escono Insieme Dopo il Falò! (Di venerdì 10 luglio 2020) Temptation Island, Seconda Puntata: ecco che cosa è successo nei villaggi, i nuovi feeling con i single e le reazioni dei fidanzati. Sofia ha accettato il falò di confronto anticipato ed è uscita Insieme ad Alessandro. Tutto quello che è successo durante la Seconda Puntata! Temptation Island, Seconda Puntata: Valeria e il single Alessandro di nuovo troppo vicini La Seconda Puntata di Temptation Island è iniziata parlando della coppia formata da Annamaria e Antonio, lei molto più grande di lui. Antonio continua ad essere troppo vicino alla ... Leggi su uominiedonnenews

