Stato di emergenza prorogato per Covid? Palazzo Chigi: "Conte prima andrà in Parlamento" (Di venerdì 10 luglio 2020) Il 31 luglio scade lo Stato di emergenza che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha avviato il 31 gennaio scorso, quando è esplosa l'epidemia di coronavirus. Non essendo stata ancora del tutto superata, si renderà quasi certamente necessario prorogare l'emergenza, che permette al Premier di fare ricorso a nuovi DPCM, ossia i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che non hanno bisogno di passare dalle Camere come avviene invece per i decreti per diventare leggi. E infatti è con i DPCM che sono state regolamentate le varie fasi della lotta al coronavirus. Inoltre, nello Stato di emergenza la Protezione Civile ha un ruolo centrale e, se verrà prorogato, lo conserverà soprattutto in relazione a un evento molto delicato ... Leggi su blogo

