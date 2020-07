Serie C, sorteggi del secondo turno playoff fase nazionale (Di venerdì 10 luglio 2020) Si è svolto questa mattina a Firenze, nella sede della Lega Pro, il sorteggio per il secondo turno della fase nazionale dei play off in programma lunedi 13 luglio. Questi gli accoppiamenti: Reggio Audace- Potenza (gara 1), Bari-Ternana (gara 2), Carrarese- Juventus Under 23 (gara 3), Carpi-Novara (gara 4). Inoltre sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per le semifinali : Vincente gara 1 - vincente gara 4 Vincente gara 2- vincente gara 3 Le semifinali si giocheranno venerdi 17 luglio in casa delle squadre migliori classificate in applicazione del regolamento play off di Lega Pro. Serie C, sorteggi del secondo turno playoff fase nazionale ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

