Scomparsa attrice di Glee, continua la maledizione della serie TV (Di venerdì 10 luglio 2020) Glee è stata una delle serie TV di maggior successo degli ultimi anni ma i suoi protagonisti non hanno avuto fortuna. Come Naya Rivera. Naya Rivera, dispersa nel lago la Santana di Glee L’attrice, che ha interpretato il ruolo di Santana Lopez, risulta dispersa dopo una gita in barca insieme al figlio Josey Hollis Dorsey … L'articolo Scomparsa attrice di Glee, continua la maledizione della serie TV proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Naya Rivera - il video con le ultime immagini dell’attrice di Glee prima della sua scomparsa nel lago La star di Glee Naya Rivera potrebbe essere morta annegata in un lago del sud della California, vittima di un incidente. Il suo corpo però non si trova e le ricerche, dopo che il figlio di 4 anni è stato trovato da solo, illeso, su ...

La star di potrebbe essere morta annegata in un del sud California, vittima di un incidente. Il suo corpo però non si trova e le ricerche, dopo che il figlio di 4 anni è stato trovato da solo, illeso, su ... Dove si trova il Lago Piru dove è scomparsa Naya Rivera - l’attrice di Glee dove si trova il Lago Piru dove è scomparsa Naya Rivera , l’attrice di Glee . Era a fare un giro in barca col figlio di 4 anni. Ha interpretato Santana Lopez in Glee , Naya Rivera è un’attrice diventata ormai una star della ...

si il è , l’attrice di . Era a fare un giro in barca col figlio di 4 anni. Ha interpretato Santana Lopez in , è un’attrice diventata ormai una star della ... Naya Rivera scomparsa nel lago : l’attrice di Glee era in barca con il figlio Per i fan di Naya Rivera sono ore di preoccupazione e di ansia. L’attrice che ha prestato il volto a Santana Lopez nella serie Glee è scomparsa durante una gita sul lago Piru, in California nella Foresta Los Padres National ad ...

rtl1025 : ?? L'attrice #NayaRivera, star di #Glee, è scomparsa e si teme sia annegata in un lago della #California. Era in bar… - Italia_Notizie : Le ultime immagini di Naya Rivera, attrice di Glee scomparsa nel lago: continuano le ricerche, ma per le autorità «… - EltonTuitStarr : RT @DocStrowman: L'attrice scomparsa ha recitato in baywatch, il telefim sui bagnini Io che mi trattengo dal fare black humor https://t.co… - DocStrowman : L'attrice scomparsa ha recitato in baywatch, il telefim sui bagnini Io che mi trattengo dal fare black humor - 2311miguel : RT @vogue_italia: L'attrice Naya Rivera è caduta in acqua durante una gita in barca. È l'ultimo incidente di una lunga serie per il cast di… -