Sarri: “L’Atalanta è tosta da affrontare. Sorteggio Champions? Adesso non mi interessa” (Di venerdì 10 luglio 2020) Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro l’Atalanta. Di seguito le sue dichiarazioni. “È una fase importante della stagione. Loro sono una realtà che sta facendo benissimo. Hanno avuto numeri di alto livello per tutta la stagione. Sono un avversario difficile da affrontare. Guardiola dice che è come andare dal dentista.” “Lasciamo perdere i sorteggi della Champions, Adesso non mi interessano. Penseremo poi al Lione. È talmente lontano dai nostri pensieri che non dobbiamo perderci la minima energia” “Dybala è un talento assoluto. Nessuno lo mette in discussione. Douglas Costa per noi è importante. Può fare la differenza. Dal punto di vista fisico ha accelerazioni importanti. ... Leggi su alfredopedulla

