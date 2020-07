Sarà presentato lunedì il libro “Il tempo sospeso” (Di venerdì 10 luglio 2020) tempo di lettura: 2 minutiIl giorno lunedì 13 luglio, alle ore 18:30, presso il giardino del complesso DG. Garden, si terrà la presentazione del libro scritto a più mani “Il tempo sospeso”. Esso s’impone innanzitutto come attività di Auser Uselte (Univers. Sannita dell’età libera e della terza età) sez. di Benevento, svolta da remoto durante il lockdown, poi come risultato finale, non certamente scontato, di un lavoro di collaborazione nella scrittura tra cinque socie e un giovane studente liceale. Si è trattato di un lavoro complesso, tenuto conto della naturale diversità dei componenti, che ha richiesto un fine lavoro di amalgama perché il “prodotto” finale risultasse un unicum e non un insieme di diversità. Il romanzo sviluppa ... Leggi su anteprima24

