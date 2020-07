Roma, Fonseca: “Dobbiamo capire le partite. Con il Brescia difesa a 3” (Di venerdì 10 luglio 2020) La vittoria sofferta contro il Parma ha messo in evidenza i limiti della Roma di Fonseca. La squadra giallorossa sembra essersi leggermente disunita dopo uno splendido girone d'andata e ora l'allenatore portoghese deve cercare di rimanere aggrappato alla zona Europa League. Per farlo dovrà battere un Brescia a caccia di punti salvezza.LE PAROLE DI Fonsecacaption id="attachment 985885" align="alignnone" width="300" Fonseca (getty images)/captionQueste le parole di Fonseca in conferenza stampa: "Dobbiamo capire gli avversari e la partita. Il Parma difende bene vicino l'area e con molti giocatori. Non è facile trovare spazio. Devo dire che dobbiamo migliorare le due situazione: l'occupazione degli spazi e l'ultima scelta". Considerate le assenze l'allenatore ... Leggi su itasportpress

