Replica Temptation Island 2020: dove guardare la seconda puntata in tv e streaming

La seconda puntata di Temptation Island 2020 in Replica in tv e streaming. Giovedì 9 luglio 2020 in prima serata su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata del celebre reality show condotto da Filippo Bisciglia. A poche ore dalla diretta tv molti telespettatori che ieri sera non hanno avuto modo di seguire tutta la trasmissione, iniziata alle ore 21.20, si stanno domandando dove poter guardare la Replica di Temptation Island 2020 in streaming e televisione. Fortunatamente Mediaset è molto attenta a questo aspetto e da qualche anno offre a tutti i telespettatori ...

La seconda puntata di Temptation Island 2020 in replica in tv e streaming. Giovedì 9 luglio 2020 in prima serata su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata del celebre reality show condotto da Fi ...

Ascolti Tv giovedì 9 luglio 2020. Su Canale 5 la seconda puntata di Temptation Island ha conquistato una media di oltre 3 milioni e mezzo di spettatori pari al 21,3% di share. Su Rai1 la raffica di pu ...

