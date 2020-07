Psg, Thiago Silva: “L’Atalanta crea sempre problemi, sfida aperta” (Di venerdì 10 luglio 2020) L'Atalanta è arrivata con merito ai quarti di finale di Champions League. Un risultato storico che metterà alla prova la squadra di Gasperini. I bergamaschi infatti hanno pescato il Psg nel sorteggio di Nyon e la sfida ai parigini è motivo d'orgoglio per la società di Percassi. Dopo Al-Khelaifi anche Thiago Silva ha detto la sua riguardo questo intrigante duello.Thiago Silva: "ATALANTA, sfida APERTA"caption id="attachment 942919" align="alignnone" width="300" Thiago Silva (Getty Images)/captionQueste le parole del brasiliano ai canali ufficiali del club: "Siamo in Champions, e chiunque arrivi ai quarti è perché l'ha meritato. L'Atalanta è una squadra che crea molti ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Psg, Thiago Silva: 'L'Atalanta crea sempre problemi, sfida aperta' - - Mediagol : PSG, Thiago Silva: 'Chiunque arrivi ai quarti di finale merita. Sarà una partita aperta' - cn1926it : #Thiago #Silva: “#Atalanta forte come le altre, dovremo arrivare pronti alla sfida” - zazoomblog : Psg Thiago Silva: “L’Atalanta crea problemi ai suoi avversari sarà una gara aperta” - #Thiago #Silva: #“L’Atalanta… - sportface2016 : #Psg, il difensore #ThiagoSilva commenta il prossimo match di #ChampionsLeague contro l'#Atalanta #UCLdraw #UCL -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Thiago

Questa mattina sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per le final eight di Champions League, che si disputeranno il prossimo mese di agosto in Portogallo. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha pesc ...La prossima settimana Fali Ramadani ed i suoi collaboratori saranno a Napoli. Una visita importante perché sono diversi gli argomenti sul tavolo da trattare con Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giunt ...