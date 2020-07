Mose: effettuato primo test per separare Venezia dalla Laguna (Di venerdì 10 luglio 2020) A Venezia la Laguna è stata chiusa per alcune ore per effettuare il primo test completo sul Mose, un sistema di dighe mobili ( in tutto 78) pensato per salvare la città dall’acqua alta. Una prova effettuata dai tecnici del Consorzio Venezia Nuova che si avvia verso la conclusione della maxi-opera prevista per il 31 dicembre 2021 dopo il recente allagamento del 12 novembre scorso quando l’acqua alta raggiunse i 183 centimetri. Mose: prova generale All’evento erano presenti le massime cariche istituzionali tra cui il premier Giuseppe Conte, i ministri Luciana Lamorgese (Interno), Paola De Micheli (Infrastrutture) e Federico D’Incà (Rapporti con il Parlamento), assieme alle ... Leggi su quotidianpost

quoted_business : Ma non si tratta di un collaudo vero e proprio della maxi opera idraulica da 5,5 mld. Il test non dà la prova che i… -