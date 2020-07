Monster Hunter: posticipata al 2021 la data di uscita del film con Milla Jovovich (Di sabato 11 luglio 2020) Monster Hunter ha una nuova data di uscita: Sony ha deciso di posticipare il debutto del film con Milla Jovovich al 2021. Monster Hunter, il film con star Milla Jovovich, è stato posticipato al prossimo anno e la nuova data di uscita è il 23 aprile 2021. La scelta sembra sia legata alla complicata situazione delle sale americane che potrebbero riaprire più tardi rispetto al previsto a causa dei numeri poco rassicuranti per quanto riguarda la gestione dell'emergenza a Los Angeles. I cinema in California potrebbero infatti riaprire un mese più tardi rispetto al previsto e Sony ha quindi deciso ... Leggi su movieplayer

