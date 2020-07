Mls, Thierry Henry in ginocchio per i primi 8 minuti e 46 secondi della partita dei Montreal Impact (Di venerdì 10 luglio 2020) Non è passato inosservato il gesto di Thierry Henry, allenatore dei Montreal Impact, che nel primo match di campionato della squadra canadese, ha passato i primi 8 minuti e 46 secondi in ginocchio e con il pugno alzato. Un segnale molto forte e una presa di posizione in favore del movimento “Black Lives Matter” davvero significativa. “Credo che sappiate perché l’ho fatto” ha rivelato l’ex calciatore francese. Last night, Thierry Henry took the knee for the first 8 minutes and 46 seconds of Montreal Impact’s game. ‘I guess you guys know why’ #BlackLivesMatter 🎥: @MLS ... Leggi su sportface

Non è passato inosservato il gesto di Thierry Henry, allenatore dei Montreal Impact, che nel primo match di campionato della squadra canadese, ha passato i primi 8 minuti e 46 secondi in ginocchio e c ...

Calcio, Thierry Henry sul razzismo: "Ora capiscono il nostro dolore"

"A Orlando non so cosa accadrà, cosa ci sarà permesso di fare o meno per sostenere la causa. C'è qualcosa che vorrei fare ma lo tengo per me". Annuncia così il suo sostegno alla causa della lotta cont ...

