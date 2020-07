Maxwell e il Club Dei Miliardari (Di venerdì 10 luglio 2020) Negli ambienti investigativi si vocifera che Ghislaine Maxwell l’amica e presunta procuratrice di ragazzine per Jeffrey Epstein sia disposta a parlare e a fare i nomi. Speriamo che anche la Maxwell non si suicidi. Definirlo solo un cerchio del sesso è troppo pulito, troppo semplice. La verità è che ci sono troppi tentacoli che si estendono in tutto il mondo e verso persone che non sarebbero state semplicemente ricattate per denaro – ma favori politici e potere. Ghislaine Maxwell è la figlia di Robert Maxwell MC (1923-1991), proprietario di media britannici, deputato al parlamento (MP), e pare anche, abile truffatore. Il 5 novembre 1991, Maxwell salpò sul suo yacht, il Lady Ghislaine, verso le Isole Canarie. Fu visto ... Leggi su databaseitalia

DatabaseItalia : La verità è che ci sono troppi tentacoli che si estendono in tutto il mondo e verso persone che non sarebbero stat… - AdryWebber : RT @PISITTU_ARESTI: 42. Maxwell era anche il presidente dell'Oxford United, salvandoli dalla bancarotta e tentando di fonderli con Reading… - PISITTU_ARESTI : 42. Maxwell era anche il presidente dell'Oxford United, salvandoli dalla bancarotta e tentando di fonderli con Read… -

Ultime Notizie dalla rete : Maxwell Club Chi è Ghislaine Maxwell e perché è stata arrestata Rivista Studio Sono stato espulso dalla MLB per essermi inginocchiato

Dopo che l’omicidio di George Floyd ha innescato una conversazione a livello nazionale sull’uguaglianza razziale e la giustizia, MLB ha deciso di prendere la sua posizione. I giocatori neri di tutto i ...

Spuntano le foto del principe Andrea al party "Prostitute e protettori". Con lui c'è Ghislaine Maxwell

L’arresto dell’adescatrice di minorenni Ghislaine Maxwell sta facendo tremare il principe Andrea. Alcune vecchie foto riscoperte dal settimanale Chi, in edicola da domani, metterebbero in luce il rapp ...

Dopo che l’omicidio di George Floyd ha innescato una conversazione a livello nazionale sull’uguaglianza razziale e la giustizia, MLB ha deciso di prendere la sua posizione. I giocatori neri di tutto i ...L’arresto dell’adescatrice di minorenni Ghislaine Maxwell sta facendo tremare il principe Andrea. Alcune vecchie foto riscoperte dal settimanale Chi, in edicola da domani, metterebbero in luce il rapp ...