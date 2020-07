Martina Colombari festeggia il compleanno in spiaggia a Riccione (Di venerdì 10 luglio 2020) Martina Colombari festeggia il compleanno e fa festa insieme ai genitori, il marito, il figlio e gli amici sulla sabbia. Indossa un abito lungo fiorato, con il quale balla allegra sul bagnasciuga. Fa smorfie e facce buffe accanto alla mamma e al papà mentre circondata dagli amici spegne la candela sulla torta, felice come una bambina. Dopo il lockdown milanese in cui ha sentito molto la mancanza del suo mare, la Colombari è corsa a Riccione per riabbracciare i genitori. E proprio sulla spiaggia ha voluto spegnere le candeline. “Ognuno di noi ha un posto del cuore – scriveva qualche settimana fa mentre osservava il mare – un posto speciale, al quale è affezionato, che gli ricorda un momento, un’emozione, una persona, ... Leggi su people24.myblog

