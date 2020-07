L’Oms invia un team di esperti in Cina per indagare le origini del Coronavirus (Di venerdì 10 luglio 2020) GINEVRA – Un team avanzato dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) è partito per la Cina per organizzare un’indagine sulle origini del nuovo Coronavirus che ha scatenato la pandemia globale. I due esperti dell’OMS, specialisti in salute degli animali ed epidemiologia, lavoreranno a contatto con gli scienziati cinesi per determinare la portata e il percorso del virus, ha detto la portavoce dell’OMS Margaret Harris, rifiutando di però di fare i nomi dei due scienziati. “Uno dei grandi problemi a cui tutti sono interessati, e ovviamente è per questo che stiamo inviando un esperto di salute degli animali, è vedere se il virus ha fatto un salto da una specie a un essere umano e da quale specie ha effettuato ... Leggi su databaseitalia

