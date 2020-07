Kvyat, pilota russo di F1: “Io mi inginocchio solo per Dio, patria e bandiera” (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma, 10 lug – “In ginocchio? solo per Dio, bandiera e patria”. E’ quanto dichiarato da Daniil Kvyat, pilota russo di Formula 1, all’emittente russa 1Tv. “Quando hanno suggerito di inginocchiarsi come gesto di lotta contro il razzismo, per me è stato incomprensibile”, ha spiegato il pilota dell’Alpha Tauri. “Questo gesto va contro la mia mentalità russa, dove una persona si inginocchia per la patria, per la bandiera, per Dio”. Cristallino. Inginocchiarsi è d’altronde un gesto forte, impegnativo, dall’alto significato anche spirituale che adesso invece viene stracciato dal vezzo politicamente corretto. Sentirsi obbligati a compierlo per seguire la scia Black lives matter è ... Leggi su ilprimatonazionale

