Koulibaly, il Manchestr City orre 65 milioni più Otamendi e Zinchenko (Di venerdì 10 luglio 2020) Offerta del Manchester City per Koulibaly Secondo quanto riportato dall’edizione online del quotidiano The Sun,... L'articolo Koulibaly, il Manchestr City orre 65 milioni più Otamendi e Zinchenko proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Ultime Notizie dalla rete : Koulibaly Manchestr

Il Manchester City fa sul serio per Kalidou Koulibaly: il Napoli ha chiesto 80 milioni di sterline per il suo difensore, i Citizens preferirebbero far abbassare la valutazione inserendo delle contropa ...L’edizione online del tabloid inglese “The Sun” ritorna sul possibile passaggio di Kalidou Koulibaly alla corte di Pep Guardiola al Manchester City. I colleghi d’oltremanica non solo parlano dell’inte ...