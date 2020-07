Kazakistan, Cina su nuova polmonite: "Uccide più del Coronavirus" (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA - Una nuova "polmonite sconosciuta", potenzialmente più mortale del Coronavirus , ha ucciso oltre 1.700 persone finora quest'anno in Kazakistan e il numero di casi sta aumentando in modo ... Leggi su corrieredellosport

Una nuova polmonite sconosciuta, potenzialmente più grave del coronavirus, avrebbe ucciso oltre 1.700 persone finora quest'anno in Kazakistan e il numero di casi sta aumentando in modo significativo d ...