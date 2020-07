Il suono in mostra a Udine. Domenica 12 luglio (Di venerdì 10 luglio 2020) Arriva a Udine, per la quinta edizione della rassegna di arte sonora Il suono in mostra, il compositore e artista spagnolo Llorenç Barber (Valencia, 1948), famoso in tutto il mondo per la sua capacità di far “suonare le città”. Il maestro ha preparato per la città di Udine un concerto speciale,calato appositamente nell’urbanistica esistente e nel calcolo della diffusione del suono tra gli edifici della città, che coinvolgerà tre luoghi simbolici: la chiesa di Santa Maria di Castello, il Duomo e Palazzo d’Aronco, sede del Comune. L’evento è previsto per Domenica 12 luglio alle ore 12.30 e la platea privilegiata per l’ascolto sarà Piazza della Libertà. E’ questo il ... Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : suono mostra Il suono in mostra Il Friuli L’uomo che farà suonare in concerto le campane di Udine

UDINE. «Finito il concerto, nessuno lo dimenticherà più». Llorenç Barber, famoso in tutto il mondo per la sua capacità di far “suonare le città” ne è certo. Ma precisa anche l’importanza dell’ascolto ...

A Udine il concerto per campane del compositore spagnolo Llorenç Barber

È questo, infatti, il luogo focale dove sentir risuonare al meglio, in un dialogo accuratamente studiato, le campane di tre siti storici e simbolici per la storia cittadina: il Duomo, la chiesa di San ...

