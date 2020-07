Ghost of Tsushima si mostra in questo trailer epico proprio come un film sui Samurai (Di venerdì 10 luglio 2020) La divisione giapponese di Sony Interactive Entertainment ha rilasciato un nuovo trailer del suo prossimo gioco di avventura open world Ghost of Tsushima.Il video si intitola "trailer del film storico Ghost of Tsushima" e fa esattamente ciò che dice nella descrizione, riproducendo ciò che ci si potrebbe aspettare da un video promozionale di un film sui Samurai, tra cui musica epica e grandi scritte giapponesi. Anche se il video è stato pubblicato sul canale giapponese di PlayStation, il trailer ha anche i sottotitoli in inglese ed è possibile quindi attivarli cliccando sull'icona CC del video. I fan dei film di Samurai riconosceranno lo stile: ... Leggi su eurogamer

