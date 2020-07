Formula 1 – Leclerc senza filtri dopo le FP2 della Stiria: “giornata difficile, ma c’è del potenziale” (Di venerdì 10 luglio 2020) Solo un nono posto per Charles Leclerc nelle FP2 del Gp della Stiria che, in caso i nubifragi previsti (situazione in aggiornamento su Meteoweb) dovessero rendere le qualifiche impossibili da disputare, potrebbero assegnare le posizioni in griglia in vista della gara. Charles Coates/Getty ImagesNon la posizione migliore dalla quale partire, frutto delle difficoltà di giornata e di una carenza di velocità che va risolta al più presto. Ma questa Ferrari, sottolinea Leclerc, ha del potenziale: “è stata sicuramente una giornata difficile, ma abbiamo anche trovato alcune cose che con un carico alto di carburante hanno dato riscontri positivi. Vediamo se domani o dopodomani, a seconda del tempo, se saremo in grado di confermare un passo ... Leggi su sportfair

SkySportF1 : Red Bull e Leclerc davanti a Spielberg (-45' ?? #FP1) E in pista anche Robert Kubica Il LIVE ?… - LegaSalvini : FORMULA 1, LECLERC: «SONO CONTRO IL RAZZISMO, MA NON MI METTO IN GINOCCHIO» - OptaPaolo : 2018 - Charles #Leclerc è il primo pilota della #Ferrari a terminare un Gran Premio di Formula 1 nelle prime 2 posi… - infoitsport : Formula 1, Leclerc e Bottas hanno violato le norme anti Covid-19 - infoitsport : Formula 1, Leclerc e Bottas richiamati dalla FIA: violato protocollo anti-covid prima del GP Stiria -